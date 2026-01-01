Suiza: incendio deja al menos 40 fallecidos y más cien heridos

-

Las autoridades trabajan en identificar a las víctimas del percance que enluta el país europeo.

Un incendio registrado en el bar de un centro de esquí en Crans-Montana, en el cantón de Valais, Suiza, dejó al menos 40 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, según reportes de medios internacionales que citan información oficial de las autoridades suizas.

Durante una rueda de prensa, las autoridades confirmaron que el siniestro provocó la muerte de "varias decenas" de personas y que al menos 100 más resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones de gravedad y quemaduras.

Las víctimas serían de distintas nacionalidades, por lo que los equipos de emergencia y forenses trabajan en los procesos de identificación.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Para atender la magnitud de la emergencia, se desplegó un amplio operativo de rescate que incluyó al menos 10 helicópteros y 40 ambulancias.

En total, alrededor de 150 socorristas permanecen en el lugar brindando atención médica, evacuando heridos y asegurando el área afectada.

La Policía confirma "decenas de muertos" en el incendio en la fiesta en una estación de esquí en Suiza https://t.co/XsKYAti4cw pic.twitter.com/S1iOrD7EfA — EL MUNDO (@elmundoes) January 1, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen del incendio. Paralelamente, se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro y establecer posibles responsabilidades.

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran la intensidad del incendio y las labores de rescate realizadas por los equipos de emergencia, mientras continúa la conmoción por una de las tragedias más graves ocurridas recientemente en un centro turístico de Suiza.