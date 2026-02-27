Trump dice que EE. UU. estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

-

Actualmente el gobierno de Cuba tiene problemas "muy serios", según indicó el presidente Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes 27 de febrero que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba, en momentos en que Washington presiona a la isla comunista.

"El gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba", declaró el presidente estadounidense a la prensa al salir de la Casa Blanca para un viaje a Texas.

El secretario de Estado, Marco Rubio declaró el pasado miércoles que Cuba necesitaba un "cambio radical", poco después de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones a las exportaciones de petróleo a la isla, que atraviesa una grave crisis económica, por "razones humanitarias".

| URGENTE — El Presidente Donald Trump dice que van a tomar Cuba.



“El gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en graves problemas”



“Quizás tengamos una toma de posesión amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de posesión amistosa de Cuba". pic.twitter.com/guN5oaqysh — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 27, 2026

Bloqueo energético

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo energético a Cuba desde enero, alegando la "amenaza excepcional" que la isla comunista, ubicada a solo 150 km de la costa de Florida, representa para la seguridad nacional estadounidense.

Rubio formuló esas declaraciones en una cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) en el archipiélago de San Cristóbal y Nieves.

Según el Miami Herald, al margen de ese encuentro funcionarios estadounidenses cercanos al secretario de Estado se reunieron el miércoles con Raúl Rodríguez Castro, nieto del exlíder cubano Raúl Castro.

Rodríguez Castro no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno cubano, pero es considerado una figura influyente en la isla.

El medio de comunicación Axios ya había informado la semana pasada que Rubio, nacido en Estados Unidos pero de padres cubanos, había estado en contacto con Rodríguez Castro.

El gobierno cubano tiene problemas muy serios, ya que no tienen dinero, según indicó Trump. (Foto: Getty Images)

*Con información de AFP