Incertidumbre por alza de aranceles impactará a la madera y sus derivados

Hasta que no haya más información, no es factible hacer un análisis de la situación.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) advirtió que hay incertidumbre por la próxima aplicación de aranceles que afectarán a las importaciones de madera y productos derivados.

Jacobo Pieters, jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercados de la Asociación, señaló que las importaciones de madera blanda estarán sujetas a un arancel adicional del 10 % sobre el valor de la partida correspondiente.

Agregó que los productos elaborados, como muebles de madera tapizados, gabinetes de cocina, vanities —muebles de tocador— y partes de estos artículos, afrontarán gravámenes aún mayores, pues inicialmente estos alcanzarán el 25 %.

Los productos derivados de la madera tendrán un aumento en los aranceles. (Foto: AGN / Soy502)

El representante de Agexport advirtió que "si no se logra un acuerdo con los países exportadores" antes del 1 de enero de 2026, los aranceles tendrán un incremento sustancial.

Por ejemplo, los muebles tapizados podrían subir a un 30%, mientras que los gabinetes y vanities podrían alcanzar hasta un 50%.

Pieters detalló que Reino Unido, la Unión Europea y Japón contarán con tarifas más favorables o límites máximos, lo cual introduce un esquema diferenciado de aplicación arancelaria para estos socios comerciales.

Incertidumbre

El directivo subrayó que, hasta que no se emita un comunicado oficial con las implicaciones específicas por código arancelario "no es viable profundizar en el análisis o determinar si las partes de muebles se encuentran sujetas a dichas disposiciones".

Por lo tanto, el sector deberá esperar mayor claridad normativa para evaluar el impacto real sobre las cadenas de suministro y los costos de importación.

Soy502 se comunicó con la Unidad de Comunicación Social del Ministerio de Economía para saber si se tenía una postura oficial al respecto de la decisión de aumentar los aranceles a la madera y productos derivados, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

La disposición fue anunciada el pasado lunes por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. (Foto: AGN / Soy502)

Según información proporcionada por la Asociación, el país exportó en concepto de madera, manufacturas de madera y muebles para el hogar y oficina en 2023 US% 37.7 millones (Q 288.7 millones) y en 2024 US$ 34.6 millones (Q 265 millones).

Fue el pasado lunes cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso una serie de aranceles a las importaciones de madera que entrarán en vigor el 14 de octubre.