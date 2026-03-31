Incertidumbre en los mercados impulsa al alza los precios del petróleo

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El costo del petróleo incrementó más este lunes en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

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Los precios del petróleo registraron un incremento al cierre de este lunes 30 de marzo, influenciados principalmente por la tensión generada por el conflicto en Oriente Medio.

Este comportamiento en los mercados también se vio marcado por declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó advertencias contra Irán, dijo AFP.

Durante la jornada, el barril de Brent del Mar del Norte mostró variaciones y, tras alcanzar picos más altos, finalizó con una leve alza de 0.19%, situándose en 112.78 dólares para su entrega en mayo.

Analistas advierten que el precio del petróleo podría dispararse aún más si el conflicto escala. (Foto: Archivo/Soy502)

Su equivalente estadounidense, el barril West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo, ganó un 3,25%, hasta los 102,88 dólares. Es la primera vez que el WTI cierra por encima de los 100 dólares desde el inicio de la guerra.

"Los acontecimientos geopolíticos continúan acaparando la mayor parte de la atención" de los mercados, según analistas de Briefing.com, citado por AFP.

Trump dijo este lunes en sus redes sociales que Estados Unidos mantenía "conversaciones serias con un nuevo régimen, más razonable, para poner fin" a las "operaciones militares en Irán".

La isla de Jark, clave para el petróleo iraní, se mantiene como punto estratégico. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Isla de Jark

Pero en ese mismo mensaje también amenazó a Teherán con destruir por completo la isla de Jark, donde está la principal terminal petrolera iraní, si no se llega pronto a un acuerdo para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

La isla de Jark asegura aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo iraní, según una nota del banco estadounidense JP Morgan.

"Si Estados Unidos lanzara una invasión terrestre en Irán" o "si Teherán intensificara sus ataques de represalia contra infraestructura energética o cerrara por completo el estrecho, las previsiones de un barril a 200 dólares dejarían de ser una hipótesis descabellada", señaló Tamas Vargas, analista de PVM Energy, según informó AFP.

Las cotizaciones del oro negro han subido más de un 50% desde el inicio de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero.

*Con información de AFP