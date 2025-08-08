Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Incidente armado deja un fallecido en zona 7 de Mixco este viernes

  • Por Susana Manai
08 de agosto de 2025, 14:30
La víctima falleció por varias heridas provocadas por arma de fuego.&nbsp;(Foto ilustrativa: Shutterstock)

La víctima falleció por varias heridas provocadas por arma de fuego. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El ataque ocurrió en el interior de un negocio de cevichería. 

TE PUEDE INTERESAR: Doble crimen en Huehuetenango: buscan a pareja de una de las víctimas  

Cerca de las 14 horas de este viernes 8 de agosto se registró un ataque armado  en la la 7ª avenida 3-93, zona 7 de Mixco colonia Belén.

El incidente armado dejó como saldo la muerte de un hombre de 28 años, identificado como Luis Alfredo Chacón Culajay.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Según los Bomberos Municipales, quienes cubrieron la emergencia, la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Vecinos del sector indicaron que escucharon varias detonaciones y alertaron a las autoridades. Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. 

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) junto a fiscales del Ministerio Público (MP), realizaron las diligencias correspondientes. 

OTRAS NOTICIAS: Confirman que 249 guatemaltecos se encuentran detenidos en Alligator Alcatraz 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar