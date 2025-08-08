Incidente armado deja un fallecido en zona 7 de Mixco este viernes

El ataque ocurrió en el interior de un negocio de cevichería.
Cerca de las 14 horas de este viernes 8 de agosto se registró un ataque armado en la la 7ª avenida 3-93, zona 7 de Mixco colonia Belén.
El incidente armado dejó como saldo la muerte de un hombre de 28 años, identificado como Luis Alfredo Chacón Culajay.
Según los Bomberos Municipales, quienes cubrieron la emergencia, la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Vecinos del sector indicaron que escucharon varias detonaciones y alertaron a las autoridades. Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) junto a fiscales del Ministerio Público (MP), realizaron las diligencias correspondientes.