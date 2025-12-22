Incidente armado deja un hombre herido sobre el bulevar Liberación zona 12

-

Un hombre de 28 años resultó herido en un presunto intento de asalto cuando transitaba sobre el bulevar Liberación.

La mañana de este lunes, Bomberos Municipales reportaron un incidente armado ocurrido en el bulevar Liberación, a la altura de la 15 avenida de la zona 12. En el lugar, una persona resultó herida por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, se trata de un hombre de 28 años que presenta una herida en el tórax, por lo que fue estabilizado y trasladado de emergencia a la unidad de traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde ingresó en estado delicado.

Un hombre de 28 años fue trasladado en estado delicado a un centro de atención hospitalaria. (Foto: Bomberos Municipales)

Las primeras versiones indican que la víctima se desplazaba por el bulevar Liberación cuando fue atacada por sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta y que según la versión de la víctima, intentaron asaltarlo.