El incómodo momento viral entre Shakira y Alejandro Sanz

-

Los fans revivieron en redes sociales un momento incómodo entre Alejandro Sanz, la novia de él y Shakira, que se puede apreciar en el documental "Cuando nadie me ve", estrenado el 27 de enero de 2026.

OTRAS NOTICIAS: Fanáticas de Shakira encuentran a Piqué y le dedican canción

En una parte de la bioserie, que muestra el lado más íntimo del intérprete español, se aprecia uno de los encuentros entre él y la colombiana, ya que son muy buenos amigos.

En el clip se ve cómo se saludan de manera fraternal frente a la pareja de Sanz, sin embargo en ese momento, Shakira hace un comentario inapropiado:

"¡Familia! hola, ¿cómo están? mucho gusto, me dicen mis hijos: ¡es igualita a ti!, la novia de Alejandro". La comparación delante de la pareja de Sanz abrió debate entre los fanáticos.

Cuando nadie me ve

Sanz revela los duros momentos que ha atravesado a lo largo de su carrera como las traiciones, el día en que ya no quería hacer música o su lucha por la salud mental.

El documental puede apreciarse en Movistar Plus+, aunque aún se desconoce cuándo llegará a alguna plataforma de streaming guatemalteca.

MIRA:

View this post on Instagram A post shared by Radio Latina (@radiolatina971)



