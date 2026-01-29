Versión Impresa
El incómodo momento viral entre Shakira y Alejandro Sanz

  • Por Selene Mejía
29 de enero de 2026, 13:44
Recientemente, con motivo de un documental se revivió el incómodo momento frente a lanovia de Sanz. (Foto: Instaggram)

Los fans revivieron en redes sociales un momento incómodo entre Alejandro Sanz, la novia de él y Shakira, que se puede apreciar en el documental "Cuando nadie me ve", estrenado el 27 de enero de 2026.

En una parte de la bioserie, que muestra el lado más íntimo del intérprete español, se aprecia uno de los encuentros entre él y la colombiana, ya que son muy buenos amigos. 

En el clip se ve cómo se saludan de manera fraternal frente a la pareja de Sanz, sin embargo en ese momento, Shakira hace un comentario inapropiado:

"¡Familia! hola, ¿cómo están? mucho gusto, me dicen mis hijos: ¡es igualita a ti!, la novia de Alejandro". La comparación delante de la pareja de Sanz abrió debate entre los fanáticos.

Cuando nadie me ve

Sanz revela los duros momentos que ha atravesado a lo largo de su carrera como las traiciones, el día en que ya no quería hacer música o su lucha por la salud mental. 

El documental puede apreciarse en Movistar Plus+, aunque aún se desconoce cuándo llegará a alguna plataforma de streaming guatemalteca. 

MIRA: 

 


