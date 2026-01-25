¡Salió de los troncos! Nutria es vista en Río Dulce, Izabal (video)

-

Las nutrias suele medir entre 60 cm. y 1.5 metros de largo aproximadamente y se alimentan especialmente de peces y pequeños invertebrados.

OTRAS NOTICIAS: El MAGA activa protocolos sanitarios por la muerte súbita de una res en Petén

Estos mamíferos acuáticos habitan en ríos y lagos y esta mañana fue vista una nutria en las aguas del Río Dulce, ubicado en el departamento de Izabal.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) reportó que la especie fue captada durante un monitoreo biológico del área, en donde se le observó saliendo en medio de algunos troncos que estaban derivados.

Al percatarse de ser vista, la nutria nos deslumbró saltando al agua y desplazándose por el río.

Así se vio:

Durante actividades de monitoreo biológico que realiza el personal asignado al el Parque Nacional Río Dulce se registró el avistamiento de una #Nutria la cual salió entre troncos secos de árboles caídos en el Parque Nacional Río Dulce, este momento fue captado por pic.twitter.com/s7w2jJbbTM — CONAP (@CONAPgt) January 25, 2026

"Esta es una especie clave para los ecosistemas acuáticos, ya que contribuye al equilibrio natural de ríos y humedales," dijo Conap.