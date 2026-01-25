Versión Impresa
¡Salió de los troncos! Nutria es vista en Río Dulce, Izabal (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de enero de 2026, 08:31
Estos excelentes nadadores son una especie que suelen vivir en ríos, lagos y zonas costeras. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Las nutrias suele medir entre 60 cm. y 1.5 metros de largo aproximadamente y se alimentan especialmente de peces y pequeños invertebrados.

Estos mamíferos acuáticos habitan en ríos y lagos y esta mañana fue vista una nutria en las aguas del Río Dulce, ubicado en el departamento de Izabal.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) reportó que la especie fue captada durante un monitoreo biológico del área, en donde se le observó saliendo en medio de algunos troncos que estaban derivados.

Al percatarse de ser vista, la nutria nos deslumbró saltando al agua y desplazándose por el río. 

Así se vio:

"Esta es una especie clave para los ecosistemas acuáticos, ya que contribuye al equilibrio natural de ríos y humedales," dijo Conap.

