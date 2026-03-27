Incrementan los precios de la gasolina en Escuintla

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El precio de los combustibles en Escuintla supera los Q41 en diésel y hasta Q40 en gasolinas.

El incremento en los precios de los combustibles registra un impacto significativo en el departamento de Escuintla, donde los costos por galón han alcanzado niveles elevados en las últimas semanas.

En estaciones de servicio locales, el diésel supera los Q41 por galón, mientras que las gasolinas regular y especial se sitúan en un rango entre Q38 y Q40.

El precio de los combustibles en Escuintla supera los Q41 en diésel y hasta Q40 en gasolinas. (Foto: Jorge Morales/Nuestro Diario)

El sector comercial advierte presión en la economía familiar por el alza. (Foto: Jorge Morales)

Este comportamiento en los precios afecta de manera directa a distintos sectores, incluyendo usuarios de vehículos particulares, transportistas y comerciantes, debido al aumento en los costos de movilización y distribución.

En el área urbana, se han registrado ajustes en las dinámicas de precios, como en el incremento en tarifas de transporte y el alza en gastos logísticos para pequeños negocios.

Vecinos buscan reducir gastos ante un costo de vida que sigue en aumento. (Foto: Jorge Morales/Nuestro Diario)

Romeo Suárez, presidente de la Cámara de Comercio de Escuintla, indicó que el incremento en los combustibles repercute en la economía de los hogares, pues incide en el precio de bienes y servicios.

Asimismo, señaló que esta situación genera presión en la actividad comercial y en el poder adquisitivo de la población. "El bolsillo de los ciudadanos se resiente y la dinámica comercial se ve presionada" indicó.

Los consumidores han optado por implementar medidas de ahorro, como la reducción de desplazamientos o el uso compartido de transporte, mientras persiste la tendencia al alza en los precios.