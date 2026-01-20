Identifican a las tres víctimas de ataque armado en zona 18

Identifican a las tres mujeres que fallecieron en Nueva Jerusalén, zona 18 la madrugada de este martes.
OTRAS NOTICIAS: ¡Tres mujeres asesinadas! Una de ellas con cuatro meses de embarazo
Luego de un ataque armado que dejó a tres mujeres fallecidas en la madrugada de este martes 20 de enero en la colonia Nueva Jerusalén, zona 18, las autoridades lograron identificar a las víctimas.
Las jóvenes, una de ellas en estado de gestación, se encontraban en una de las calles de dicha colonia, cuando fueron atacadas con arma de fuego y dejándolas sin vida en el asfalto.
Se trata de Astrid Abigail Marroquín de 25 años de edad, Dinora Marroquín 15 y Jennifer Alonso de 16, esta última con 4 meses de embarazo.
Las autoridades no descartan que el ataque se trate de alguna represalia aunque serán las investigaciones quienes definan la realidad de los hechos.