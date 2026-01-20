Identifican a las tres víctimas de ataque armado en zona 18

Luego de un ataque armado que dejó a tres mujeres fallecidas en la madrugada de este martes 20 de enero en la colonia Nueva Jerusalén, zona 18, las autoridades lograron identificar a las víctimas.

Las jóvenes, una de ellas en estado de gestación, se encontraban en una de las calles de dicha colonia, cuando fueron atacadas con arma de fuego y dejándolas sin vida en el asfalto.

Las víctimas fallecieron debido a la gravedad de las heridas. (Foto: CBM)

Se trata de Astrid Abigail Marroquín de 25 años de edad, Dinora Marroquín 15 y Jennifer Alonso de 16, esta última con 4 meses de embarazo.

Las autoridades no descartan que el ataque se trate de alguna represalia aunque serán las investigaciones quienes definan la realidad de los hechos.

Al lugar se presentaron investigadores del Ministerio Público para hacer las investigaciones correspondientes. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)