Ineficiencia operativa en Puerto Quetzal le cuesta al país hasta US$ 34.7 millones

-

El alto tiempo de fondeo en el Puerto Quetzal provoca pérdidas para la economía del país.

OTRAS NOTAS: Puerto Quetzal se ampliará bajo estándares de Estados Unidos

Un estudio señala que si el Puerto Quetzal hubiera operado con tiempos de fondeo óptimos entre enero y agosto de este año, el país se habría ahorrado hasta US$ 34.72 millones (Q 265.95 millones).

El análisis fue elaborado y presentado por Jorge Benavides, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), durante un foro sobre retos y oportunidades de la infraestructura portuaria del país.

El experto explicó que, en los últimos 12 meses, en Puerto Quetzal, el tiempo de fondeo promedio es de 37 días, con un costo diario que oscila entre los US$ 28 mil (Q 214.48 mil) y US$ 32 mil (245.12 mil).

Jorge Benavides, investigador de Fundesa. (Foto: Wilder López / Soy502)

Sin embargo, precisó que ese tiempo varía según el tipo de carga movilizada por buque, ya que en el caso de la carga rodada, que es la más ágil, puede ser de 24 a 48 horas, mientras que la carga general puede tardar de 45 a 80 días.

Agregó que según la longitud del muelle y la profundidad del calado, a Puerto Quetzal deberían llegar buques que trajeran entre 40 mil 80 mil toneladas.

"En lugar de traer entre 40 mil 80 mil toneladas, estamos trayendo 14 mil toneladas. Esto significa que los buques están entrando a Guatemala con entre el 30 % y 40 % para algunos tipos de carga o máximo 50 % de su capacidad", explicó el investigador.

LEA MÁS: Decomisan más de Q8 millones en productos de belleza en Puerto Quetzal

Agregó que debido al calado actual, los buques que atracan limitan la carga que movilizan entre un 5 % y 10 % menos en el caso de graneleros y, en el caso de los portacontenedores, está entre un 7 % y 12 % menos.

Asimismo, los tiempos de fondeo, debido a las limitaciones en el proceso de atraque, se han incrementado entre 3 y 5 días en buques graneleros y 12 y 18 horas para los buques de carga contenerizada.

Benavides explicó que tomando todos esos datos se puede estimar que de enero a agosto de 2025, si se operara en condiciones óptimas, el país podría haberse ahorrado entre US$ 16.13 millones (Q 123.55 millones) hasta US$ 34.72 millones (Q 265.95 millones).

En la actividad participaron representantes del Gobiereno y el Congreso de la República. (Foto: Wilder López / Soy502)

"Estamos hablando que fueron entre US$ 16 millones hasta US$ 35 millones, debido a los gastos de tiempos y costos, que literalmente los lanzamos al mar. Eso no quedó en el bolsillo de ningún guatemalteco", afirmó el experto.

Según la proyección que se llevó a cabo en el estudio, si la situación sigue igual al finalizar 2027, el impacto económico que se generaría en Puerto Quetzal podría ser de entre US$ 103.23 millones (Q 790.74 millones) hasta US$ 223.02 millones (Q 1,708.33 millones).