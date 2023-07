La reacción del fan número 1 de Cristiano Ronaldo ante gol de Messi (video)

-

Un youtuber conocido por su fanatismo hacia Cristiano Ronaldo asistió al debut de Messi con el Inter de Miami y su reacción fue impactante.

Lionel Messi marcó el tiro de la victoria por su equipo ante Cruz Azul, sorprendiendo a los fans y haciendo vibrar a muchos, incluso un fan de Cristiano tuvo una curiosa reacción.

Y no se trata de cualquier fan, es el youtuber "Speedy HQ", famoso por ser el máximo admirador de Cristiano Ronaldo, quien asistió al esperado evento y cuando Leo acomodó la pelota para ejecutar el tiro libre dijo: "Si convierte me hago fan de Messi" y no le quedó otra que cumplir.

El argentino logró hacer ganar al Inter Miami en la última jugada del partido y de inmediato Speedy se quitó la camiseta de Cristiano que llevaba y mostró la del conjunto de La Florida con el número 10, saltando de manera eufórica.

Muchos lo criticaron por su acto de traición hacia Ronaldo.

