Influencer resulta herida tras el choque de un carro en un restaurante en EE.UU

El choque ocurrió minutos después de que la pareja iniciara el video.
Un video difundido en redes muestra el momento en que dos influencers gastronómicos casi pierden la vida luego de que un vehículo chocara contra la ventana del restaurante donde se encontraban realizando una reseña.
El video muestra que tras el impacto, se esparcen los vidrios rotos sobre la mesa.
Nina Santiago, creadora de contenido en YouTube con casi 400.000 suscriptores bajo el canal "Nina Unrated", se encontraba grabando un video mientras compartía un almuerzo con su novio, Patrick Blackwood, en un restaurante de Houston, Texas, el pasado sábado alrededor de las 4:40 p.m., cuando una camioneta impactó repentinamente contra el local.
En las imágenes se observa cómo el vehículo impacta contra la ventana del restaurante mientras la pareja comía, derribando la mesa y lanzando a Santiago al suelo, mientras que fragmentos de vidrio vuelan por el aire.
El accidente ocurrió aproximadamente diez minutos después de que los influencers iniciaran la grabación.
Hasta el momento, no se han determinado las causas del accidente, ocurrido en CuVee's Culinary Creations, en el sector oeste de Houston.