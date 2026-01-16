Informe de Gobierno: Así será el operativo de seguridad en el Centro Histórico

-

Este viernes se tendrán cierres vehiculares en la zona 1 capitalina, por lo que las autoridades dan a conocer las rutas alternas.

Se ha anunciado el operativo de seguridad en el Centro Histórico para este viernes 16 de enero, ya que el presidente Bernardo Arévalo hará lectura del segundo informe de Gobierno, en la Plaza de la Constitución y Palacio Nacional de la Cultura.

Por lo tanto, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que durante esta jornada se tendrán cierres vehiculares a partir de las 16:00 horas.

El área entre la 5a. y 7a. avenida, en el sector de la 10a. hacia la 4a. calle estará bloqueada, señalaron las autoridades.

En esos sectores estará la presencia de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).

Las autoridades le recomiendan a los automovilistas utilizar las vías alternas más cercanas al parque Colón o bulevar La Asunción.

Asimismo, tomas las rutas alternas en el sector de la avenida Elena, calle Martí y en las inmediaciones del Centro Cívico.