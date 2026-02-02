Inicia juicio contra Pedro Cuevas en Tribunal de Femicidio

Este lunes 2 de febrero inició el juicio en contra del cantante Pedro Cuevas.
EN CONTEXTO: Caso contra Pedro Cuevas: el cantante enfrentará juicio en febrero
En el Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez inició el juicio en contra del cantante guatemalteco, Pedro Cuevas.
El debate oral y público es por el delito de agresión sexual en concurso real y agravación de la pena y durante su desarrollo, se presentarán las pruebas que el Ministerio Público y los querellantes adhesivos tienen en contra de Cuevas.
A puerta cerrada
El juicio inició a puerta cerrada por decisión del Tribunal.
Los juicios son públicos a menos que se trate de víctimas menores de edad, como en este caso.
Cronología del caso:
- 2021: Pedro Cuevas fue denunciado. El caso es conocido por un juzgado en la Antigua Guatemala, pero el acusado recusó a los jueces y no se desarrolló la audiencia.
- 2023: El caso llegó a Chimaltenango. La jueza de Femicidio, Mayra Méndez, le dictó falta de mérito. Los querellantes apelaron la resolución ante la Sala Regional Mixta.
- Noviembre 2024: Una Sala otorgó la apelación y resolvió que Cuevas debía quedar ligado a proceso penal y en prisión preventiva
- Mayo 2025: la jueza Méndez convoca para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala, ligó a proceso a Cuevas, pero le otorgó medidas sustitutivas.
- Noviembre 2025: Méndez, en audiencia de etapa intermedia, dictó sobreseimiento a favor de Cuevas.
- Diciembre 2025: MP y los querellantes apelan la resolución de la jueza Méndez.
- Enero 2026: La Sala Regional Mixta declara con lugar la apelación, revoca la resolución de la jueza y envía a juicio a Pedro Cuevas.
- Febrero 2026: Inicia el juicio en contra del cantante.