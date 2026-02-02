Versión Impresa
Inicia juicio contra Pedro Cuevas en Tribunal de Femicidio

  • Por Dulce Rivera
02 de febrero de 2026, 12:31
Pedro Cuevas a su llegada al juicio en su contra.&nbsp;&nbsp;(Foto: Renato Melgar/colaborador)

Este lunes 2 de febrero inició el juicio en contra del cantante Pedro Cuevas. 

En el Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez inició el juicio en contra del cantante guatemalteco, Pedro Cuevas. 

El debate oral y público es por el delito de agresión sexual en concurso real y agravación de la pena y durante su desarrollo, se presentarán las pruebas que el Ministerio Público y los querellantes adhesivos tienen en contra de Cuevas. 

Pedro Cuevas a su llegada al Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez. (Foto: Renato Melgar/colaborador)
A puerta cerrada 

El juicio inició a puerta cerrada por decisión del Tribunal. 

Los juicios son públicos a menos que se trate de víctimas menores de edad, como en este caso. 

Cronología del caso:

  • 2021: Pedro Cuevas fue denunciado. El caso es conocido por un juzgado en la Antigua Guatemala, pero el acusado recusó a los jueces y no se desarrolló la audiencia.
  • 2023: El caso llegó a Chimaltenango. La jueza de Femicidio, Mayra Méndez, le dictó falta de mérito. Los querellantes apelaron la resolución ante la Sala Regional Mixta.
  • Noviembre 2024: Una Sala otorgó la apelación y resolvió que Cuevas debía quedar ligado a proceso penal y en prisión preventiva
  • Mayo 2025: la jueza Méndez convoca para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala, ligó a proceso a Cuevas, pero le otorgó medidas sustitutivas.
  • Noviembre 2025: Méndez, en audiencia de etapa intermedia, dictó sobreseimiento a favor de Cuevas.
  • Diciembre 2025: MP y los querellantes apelan la resolución de la jueza Méndez.
  • Enero 2026: La Sala Regional Mixta declara con lugar la apelación, revoca la resolución de la jueza y envía a juicio a Pedro Cuevas.
  • Febrero 2026: Inicia el juicio en contra del cantante.

