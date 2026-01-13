Caso contra Pedro Cuevas: el cantante enfrentará juicio en febrero

Este lunes 12 de enero se desarrolló la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso contra el cantante Pedro Cuevas.
En el juzgado de Femicidio de Chimaltenango se desarrolló la audiencia de ofrecimiento de prueba en contra de Pedro Cuevas.
La jueza, Mayra Méndez, admitió la mayoría de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y los querellantes adhesivos. Mientras, descartó varias que propuso la defensa de Cuevas.
Luego de escuchar y admitir las pruebas, la jueza informó que el juicio en contra del cantante iniciará el próximo 2 de febrero.
El debate oral y público estará a cargo del Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez.
El caso
- 2021: Pedro Cuevas fue denunciado. El caso es conocido por un juzgado en la Antigua Guatemala, pero el acusado recusó a los jueces y no se desarrolló la audiencia.
- 2023: El caso llegó a Chimaltenango, la jueza de Femicidio, Mayra Méndez, le dictó falta de mérito. Los querellantes apelaron la resolución ante la Sala Regional Mixta.
- Noviembre 2024: Una Sala otorgó la apelación y resolvió que Cuevas debía quedar ligado a proceso penal y en prisión preventiva
- Mayo 2025: la jueza Méndez convoca para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala, ligó a proceso a Cuevas, pero le otorgó medidas sustitutivas.
- Noviembre 2025: Méndez, en audiencia de etapa intermedia, dictó sobreseimiento a favor de Cuevas.
- Diciembre 2025: MP y los querellantes apelan la resolución de la jueza Méndez.
- Enero 2026: La Sala Regional Mixta declara con lugar la apelación, revoca la resolución de la jueza y envía a juicio a Pedro Cuevas.