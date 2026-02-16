Inicia recepción de expedientes de aspirantes para jefe del Ministerio Público

-

La Comisión Postuladora que elegirá a la nómina de aspirantes para ser jefes del Ministerio Público inició la recepción de expedientes este lunes.

OTRAS NOTICIAS: Así está integrado el CSU que elegirá magistrado de la CC este lunes

A partir de este lunes 16 de febrero iniciará la recepción de expedientes de los profesionales del derecho que deseen participar en el proceso de postulación de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.

Lo anterior fue aprobado por el pleno de la Comisión de Postulación que integrará la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), que será presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo.

Los expedientes se recibirán hasta el viernes 20 de febrero, en horario de 8:00 a 15:30 horas en las instalaciones del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde se habilitó un módulo en primer nivel.

Requisitos y documentos

Los profesionales que participarán en este proceso, además de los requisitos legales, ser de reconocida honorabilidad, haber ejercido un período completo como magistrado de Corte de Apelaciones o de los Tribunales o bien ejercido por más de 10 años como abogado y notario, también de deberán demostrar capacidad, idoneidad y honradez.

Sumado a lo anterior, entre los documentos que tendrán que presentar, sobresale el finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas (CGC), en su defecto, la constancia de inexistencia de reclamaciones o juicio pendiente como consecuencia del cargo desempeñado con anterioridad

Aunado a lo anterior, tendrán que presentar la constancia que se encuentra en el goce de sus derechos políticos, así como de no estar afiliado a ningún partido político y que no ocupado cargo directivo en ninguna organización política.

También, deben entregar la constancia de carencia de condenas morales emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), así como la certificación de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que conste que se encuentra solvente en el pago de multas.

A estos documentos se añade la certificación de la CSJ en la que se demuestre el no haber sido inhabilitado de forma absoluta o especial en el registro de abogados.

Los aspirantes deberán presentar su expediente en la sede del Palacio de Justicia. (Foto: Archivo/Soy502)

Así será el proceso

Inicialmente, los aspirantes al cargo de Fiscal General, tendrán que cumplir con la presentación de los requisitos y documentos incluidos en el formulario de solicitud e inscripción, así como del perfil idóneo.

A esto se añade que al figurar en la lista de aspirantes que continúan en el proceso, será objeto de la auditoria social en donde quienes consideren tener algún impedimento para la nominación de candidatos podrán presentar su objeción. Esta tendrá que identificarse, pues no se aceptarán de forma anónima.

Junto a esto, cada uno de los aspirantes será evaluado conforme a méritos académicos ponderados con 28 puntos, profesionales con un valor de 70 que incluye una entrevista, y proyección humana con 2. A esto se añaden los méritos éticos que, aunque no tengan una calificación específica en puntos, si es valorada por los integrantes de la Postuladora.

Concluido el proceso de puntuación, según la tabla de gradación, los aspirantes que integren la nómina de candidatos elegibles, deberán alcanzar una ponderación mínima de 75 puntos con lo que se elabora una lista de mayor al menor para la votación final.