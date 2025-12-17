Versión Impresa
Inicia la venta de entradas para shows de Shakira en El Salvador

  • Por Selene Mejía
17 de diciembre de 2025, 11:13
Obtén tus entradas para el esperado concierto. (Foto: Oficial)

Arranca la venta de boletos para "Las mujeres ya no lloran tour" de Shakira, en El Salvador.

La colombiana visitará el país centroamericano el 12, 14 y 15 de febrero de 2026, en el Estadio Mágico González y ya inició la venta de maners oficial.

Obtén tus entradas

En el sitio oficial de El Salvador, ya pueden obtener sus entradas en Fun Capital, ingresa aquí

shakira 1

En Guatemala puedes obtenerlas de manera oficial a través de Ticket Asa. Ingresa aquí. 

shakira las mujere ya no lloran 2

Precios: 

Ultra Platinum: $275 (Q2,106.50)

Platinum $225 (Q1,723.50)

VIP de pie $150 (Q1,149)

Tribuna baja $115 (Q880)

Tribuna Alta $90 (Q689.40)

Preferencial $90 (Q689.40)

General $70 (Q536.20)

Tribuna baja $45 (Q344.70)

 

 


