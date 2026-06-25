SAT y Finanzas avalan exención de IVA en ahorro de seguros de vida

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Ahorrar sin pagar IVA es lo que busca la Iniciativa 6745 que propone una reforma sobre los impuestos de seguros de vida en Guatemala.

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La porción de ahorro incluida en los seguros de vida podría quedar liberado del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una medida que busca incentivar que más personas utilicen este tipo de pólizas como una herramienta de ahorro y previsión para el futuro, explicó el presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, el diputado Jorge Ayala.

El diputado manifestó que la propuesta no elimina el impuesto sobre toda la póliza, sino únicamente sobre el monto que el asegurado destina al ahorro. En cambio, la parte correspondiente a la cobertura por riesgo en caso de fallecimiento continuaría con el tratamiento tributario vigente.

La exención no elimina el IVA de toda la póliza; la parte que cubre el riesgo por fallecimiento seguirá pagando el impuesto vigente, explicó el diputado Jorge Ayala. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

También indicó que la comisión prevé emitir un dictamen favorable a la iniciativa, luego de analizar las opiniones técnicas de la Cámara de Finanzas Públicas y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

"Tenemos opinión tanto de Cámara de Finanzas a la que fue requerida y por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. En este caso se determinó que en caso de ser aprobada y de ser implementada esa exoneración esta no impactaría en menos del 1% del gasto tributario actualmente existente", indicó.

Según mencionó la exoneración tendría un efecto mínimo en la recaudación, pues representaría menos del uno por ciento del gasto tributario.

Promover cultura de ahorro

Asimismo, el diputado Ayala señaló que el propósito de la propuesta es promover una mayor cultura de ahorro, permitiendo que las personas puedan formar un fondo económico para utilizarlo en el futuro durante su retiro.

También indicó que, si una prima mensual se divide entre la cobertura del seguro y un componente de ahorro, solo este último dejaría de pagar IVA, es decir, ese monto no debería estar sujeto al impuesto porque no corresponde a un servicio, sino a un recurso que pertenece al propio asegurado.

El objetivo principal de la medida es incentivar a los ciudadanos a utilizar los seguros como una herramienta formal de ahorro para el futuro. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Por ahora, la Comisión de Economía deberá respaldar el dictamen con el voto de sus integrantes para que la iniciativa continúe su trámite legislativo y pueda ser conocida por el Pleno del Congreso. "Daremos opinión favorable. Serán los señores diputados los que con su voto y su firma nos darán la aprobación", agregó Ayala.