El inquieto, fugado de Fraijanes II, está hospitalizado

El pasado 13 de marzo fue recapturado José Carmelo Sinay Ortiz, alias "Inquieto", es uno de los 20 pandilleros fugados de Fraijanes II.
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Este jueves 26 de marzo estaba programada la audiencia de primera declaración en contra de José Carmelo Sinay Ortiz, de 37 años, alias "Inquieto.
El Ministerio Público (MP) imputaría el delito de evasión, por haberse fugado de la cárcel de Fraijanes II, en octubre de 2025.
Sin embargo la audiencia fue reprogramada debido a que alias "Inquieto" está hospitalizado. Según informaron, el pandillero se encuentra grave de salud, luego de haber sido sometido a una cirugía.
"Inquieto" resultó herido de bala al momento de su recaptura, pues se enfrentó con la Policía Nacional Civil (PNC).
La audiencia quedó programada para el próximo 8 de abril.
El pandillero fue recapturado el pasado 13 de marzo en un operativo se llevó a cabo en el municipio de San Juan Ostuncalco, donde el presunto pandillero se mantenía oculto y recibía apoyo de integrantes de la clica "Solo Para Locos", vinculada al "Barrio 18".