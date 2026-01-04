Insivumeh prevé ingreso de humedad y posibles lluvias este domingo

-

Las autoridades piden mantenerse atentos a los informes oficiales.

OTRAS NOTAS: Insivumeh fortalece información científica para la toma de decisiones públicas

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este domingo 4 de enero se espera un incremento gradual de la presión atmosférica, así como el ingreso de humedad desde el mar Caribe, condiciones que influirán en el comportamiento del clima a nivel nacional.

Según la sinopsis oficial, durante el amanecer y la mañana predominarán pocas nubes y nubosidad dispersa en la mayor parte del país, mientras que en las regiones del sur se mantendrá cielo despejado durante gran parte del día.

Para la tarde y la noche, el Insivumeh prevé un aumento y desarrollo de nubosidad, con posibles lluvias acompañadas de actividad eléctrica en las regiones del Caribe y la Bocacosta, principalmente en horas vespertinas o nocturnas.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 04 DE ENERO DE 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/rMfqWDK9hE — INSIVUMEH (@insivumehgt) January 3, 2026

En el resto del territorio nacional se espera nubosidad dispersa, mientras que en la costa sur podrían registrarse pocas nubes o cielo despejado durante la noche.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los informes meteorológicos oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en las regiones señaladas.