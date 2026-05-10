Insólito accidente en Canadá: motocicleta queda colgando en pleno semáforo (video)

En Canadá un aparatoso accidente ocurrió dejando como resultado una motocicleta colgando en la estructura del semáforo.
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El transporte quedó incrustado tras colisionar con un automóvil, el sábado 9 de mayo, en horas de la tarde en la ciudad de North Delta, Columbia Británica.
Tras el impacto, la moto salió volando hasta quedar colgada boca abajo del poste.
Según la policía de Delta, el motociclista sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital, pero logrará recuperarse.
El conductor del automóvil con el que ocurrió el choque resultó ileso. La policía está investigando la causa del accidente.
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