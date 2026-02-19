Empresarios instan a elegir magistrados de trayectoria intachable para el TSE

Ante la elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por el Congreso de la República, la Cámara de Comercio de Guatemala y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), instancia a elegir personas honorables, probas y de reconocida honorabilidad.

Además, de demostrada independencia e integridad, así como criterios objetivos de idoneidad, mediante un proceso transparente que permita evaluar públicamente los méritos de los candidatos.

Comunicado emitido por la Cámara de Comercio de Guatemala. (Foto: Redes sociales)

Esto debido a que la elección que se realicen tendrán efectos determinantes para la estabilidad institucional y democrática del país, por lo que demandan autoridades sólidas, independientes y confiables.

En este sentido, exhortan a quienes resulten electos ejercer sus funciones con objetividad, independencia, transparencia y absoluto compromiso con la institucionalidad democrática.

Pronunciamiento de la Cámara de Comercio Guatemalteco - Americana. (Foto: Amcham)