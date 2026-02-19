Versión Impresa
Empresarios instan a elegir magistrados de trayectoria intachable para el TSE

  • Por Cristóbal Veliz
18 de febrero de 2026, 21:26
Cámaras de Comercio instan a elegir magistrados con trayectoria y de reconocida honorabilidad. (Foto: Archivo/Soy502)

Cámaras de Comercio piden elección de magistrados probos y de trayectoria intachable.

Ante la elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por el Congreso de la República, la Cámara de Comercio de Guatemala y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), instancia a elegir personas honorables, probas y de reconocida honorabilidad.

Además, de demostrada independencia e integridad, así como criterios objetivos de idoneidad, mediante un proceso transparente que permita evaluar públicamente los méritos de los candidatos. 

Comunicado emitido por la Cámara de Comercio de Guatemala. (Foto: Redes sociales)
Esto debido a que la elección que se realicen tendrán efectos determinantes para la estabilidad institucional y democrática del país, por lo que demandan autoridades sólidas, independientes y confiables.

En este sentido, exhortan a quienes resulten electos ejercer sus funciones con objetividad, independencia, transparencia y absoluto compromiso con la institucionalidad democrática. 

Pronunciamiento de la Cámara de Comercio Guatemalteco - Americana. (Foto: Amcham)
