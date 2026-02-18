Embajada de EE.UU. en Guatemala arremete contra universidades en postuladora del TSE

-

Las declaraciones del diplomático estadounidense se producen en un momento clave del proceso de renovación de magistrados del ente electoral.

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, criticó a los miembros de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que provienen de las universidades.

El representante de la embajada estadounidense consideró que las decisiones de los comisionados provenientes de las universidades abren espacios a estructuras criminales dentro de las instituciones del Estado.

"Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE", señaló Barrett en un mensaje publicado en la cuenta oficial de X de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.

El mensaje precisa que dichos comisionados han priorizado "sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones".

Los comisionados que pertenecen al sector universitario son Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos (Usac) y su suplente Jocabed Rojas; Henry Arriaga, decano de la Facultad de Derecho de la Usac y su suplente Rodolfo Barahona.

También está Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana y su suplente Mynor Cordón, rector de la Universidad Regional; por último José González, decano de Derecho de la Universidad de Occidente y su suplente Nery Anleú, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mesoamericana.

Hasta el momento, los representantes universitarios en la Comisión no han emitido una respuesta oficial a las declaraciones del diplomático estadounidense.

Conforman nómina

El pasado 17 de febrero, la Comisión de Postulación concluyó la selección de 20 candidatos que fue remitida al Congreso de la República, que será el encargado de elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes que integrarán el pleno del órgano electoral.

En la nómina figuran perfiles que han ocupado cargos de alto nivel en el sistema de justicia, entre ellos los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Castañeda y José Luis Samayoa Palacios.

También aparece Lesther Castellanos, actual Relator de la Oficina Nacional Contra la Tortura, quien en su momento denunció a la exfiscal del Ministerio Público, Virginia Laparra.

La nómina conformada por la postuladora del TSE ya fue entregada al Congreso de la República. (Foto: Archivo / Soy502)

Asimismo, fueron incluidos Giovanni Francisco Soto Santos, exinspector General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y Mario Alexander Velásquez, secretario General del TSE.

Durante la votación no obtuvieron respaldo los actuales magistrados titulares y suplentes del TSE, entre ellos Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños e Irma Elizabeth Palencia Orellana, así como Noe Ventura Loyo y Pablo Leal Oliva.

Las críticas hacia la Comisión de Postulación no son nuevas ya que diversos sectores de la sociedad civil, analistas y organizaciones han cuestionado la transparencia del proceso, señalando posibles conflictos de interés, vínculos políticos y falta de criterios objetivos en la evaluación de aspirantes.