Sicarios del cártel de Sinaloa disparan contra dron estadounidense

Captan a integrantes de "Los Chapitos" que disparan en contra de un dron, en cercanías a la frontera con Estados Unidos.

Recientemente Jaeson Jones, reportero y capitán retirado del Departamento de Seguridad Pública (DPS por sus siglas en inglés) de Texas, publicó un video donde se observa a sicarios de "Los Chapitos" disparando contra un dron.

Esto después de notar que estaban siendo vigilados por elementos de la Patrulla Fronteriza en el estado mexicano de Sonora frontera con Arizona.

Los integrantes de "Los Chapitos" se encontraban en lo que aparentaba ser un campamento del brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Los sicarios

Según la grabación, se encontraban al menos 10 hombres de distintas edades, con ropa civil, el rostro cubierto y las armas en mano.

Cuando se percataron de la presencia del dron, de inmediato tomaron sus radios para informar la situación y después con rifles AK-47 comenzaron a disparar.

En los 49 segundos del video se escuchan al menos cuatro detonaciones, que aparentemente no lograron impactarlo ni causarle ningún daño.

"¡Es apenas un niño!, se escucha decir a uno de los agentes estadounidenses al observar a uno de los sicarios del cártel de Sinaloa.

Según las coordenadas, es posible que el punto en donde el grupo criminal estaba instalado en el municipio de Sáric, a unos 300 metros de la frontera con los Estados Unidos, en una cumbre en medio del desierto.

Estas son las imágenes captadas en el lugar: