Integrantes del CJNG queman gasolinera y vehículos en Guadalajara

Luego que se conociera la muerte de "El Mencho" integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación han quemado vehículos en Guadalajara.

Con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", varios incidentes violentos se han registrado en varias ciudades de México, entre estos Guadalajara.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en el que hombres armados llegan a una gasolinera, intimidan a automovilistas y rocían gasolina hasta incendiar el centro de servicio.

En otro video, se observa cómo en una calle, paran a vehículos, amenazando a los automovilistas y también queman los automotores.

Estos hechos han generado caos en México, en donde incluso se han suspendido servicios.

Los grupos delictivos también quemaron un autobus en una ruta principal de Jalisco, luego de interceptarle el paso.

Hasta el momento se desconoce si en ese incidente se registraron victimas mortales.

Un bombero extingue un autobús en llamas, incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco. (Foto: AFP / Soy502)

Así fue el operativo

Este domingo 22 de febrero, fuerzas especiales de seguridad mexicana, tuvieron un enfrentamiento armado que dejó como saldo la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El enfrentamiento se originó en Tapalpa, ubicado en el estado de Jalisco, México, luego de llevar a cabo un operativo con el Éjercito mexicano y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con el comunicado del gobierno mexicano, alias "El Mencho" y dos más miembros de la CJNG resultaron gravemente heridos y al ser trasladados vía aera a la Ciudad de México fallecieron en el interior de la aeronave.

Las fuerzas de seguridad confiramron que otro integrante del CJNG, murió en el lugar del enfrentamiento.

Sin embargo, tres elementos de las fuerzas de seguridad resultaron heridos de gravedad; por lo que fueron trasladados a un hospital.