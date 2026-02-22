"El Mencho" era buscado por EE. UU. quien ofrecía $15 millones de recompensa

-

"El Mencho" era buscado por Estados Unidos, quien ofrecía una millonaria recompensa.

Este domingo 22 de febrero fue abatido en un operativo en México Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Oseguera Cervantes, era el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tenía un largo historial delictivo y era buscado por Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.

En diciembre de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos, emitió un boletín para ofrecer recompensa de US$ 15 millones (Q 114.9 millones) a cambio de información para su localización.

"El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$ 15 millones por información que conduzca al arresto o condena de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho", se lee en la alerta de búsqueda.

EE.UU. ofrecía $15 millones por información que ayudara a localizar a "El Mencho". (Foto: EE.UU)

De acuerdo con la acusación de Estados Unidos "El Mencho" fue uno de los fundadores del CJNG.

Desde 2017, Oseguera Cervantes ha sido acusado en varias ocasiones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

La acusación más reciente, lo señala de conspiración y distribución de una sustancia controlada (metanfetamina, cocaína y fentanilo) con fines de importación ilegal a Estados Unidos.

Asimismo, del uso de armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico, señaló EE. UU. en 2022.

El Cartel

Según la información de Estados Unidos, el CJNG se formó en 2009 y se ha convertido en uno de los cárteles de la droga más violentos de México.

"Se le considera el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina en México, y en los últimos años, ha incluido el tráfico de fentanilo a Estados Unidos", señala la alerta.

Agrega que "bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes, el CJNG ha sido responsable de numerosos homicidios contra grupos narcotraficantes rivales y agentes del orden público mexicanos".