Íntegro: “Desarrollo con Propósito. Desarrollo en Acción”

Este es el segundo año que la inmobiliaria guatemalteca hace la presentación de su informe de sostenibilidad con estándares internacionales como GRI y SASB.

El documento titulado, "Desarrollo con Propósito. Desarrollo en Acción", detalla los avances alcanzados durante 2024 en todos los proyectos en operación y en desarrollo de Íntegro.

El reporte 2024, abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre, siendo un resumen de acciones implementadas en diez proyectos en operación, dos en planificación y desarrollo en distintas regiones del país.

Desde viviendas verticales, centros comerciales hasta hoteles, los proyectos fueron analizados bajo las dimensiones ESG con indicadores concretos que muestran progreso y oportunidades de mejora.

“ Este reporte demuestra cómo estamos avanzando con acciones medibles, generando resultados concretos y manteniendo nuestra estrategia como una hoja de ruta activa y transformadora ” Jorge Mario Figueroa , CEO de Íntegro.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

Los resultados más destacados obtenidos por Íntegro en 2024

En lo ambiental

Íntegro obtuvo el reconocimiento como "EDGE Champion", brindado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), por el compromiso de certificar el 100% de nuevos proyectos con EDGE -Excellence in Design for Greater Efficiencies.

(Fotografía obtenida de la página de Instagram de integro.gt)

Ámbito social

La desarrolladora inmobiliaria ha impactado directamente a más de 98 mil personas a través de más de 2 mil actividades de desarrollo, formación y bienestar. Además, ha generado 11 mil 672 empleos directos, lo que representa cerca del 2.9% del empleo formal en el sector construcción, según datos del INE en 2023.

Gracias a su cultura organizacional y a las prácticas orientadas al bienestar integral de sus colaboradores, Íntegro ha sido reconocido en rankings como Employers for Youth, Employers for Youth Mujeres y Great Place to Work.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ÍNTEGRO (@integro.gt)

Ámbito de gobierno corporativo

Firme en su compromiso con la transparencia, ha creado un Comité de Ética y Conducta, encargado de velar por la integridad en todas las operaciones de la empresa.

Este órgano lidera la implementación del Programa de Cumplimiento, diseñado para fomentar una cultura organizacional basada en principios éticos y mitigar los riesgos asociados a la corrupción en todas sus formas.

El programa fue desarrollado en conjunto con GuateÍntegra, y gracias a su implementación, la empresa obtuvo la Certificación GuateÍntegra Tipo B, un reconocimiento al compromiso empresarial con las buenas prácticas de integridad.

(Fotografía obtenida de la página de Instagram de integro.gt)

Íntegro fue reconocido por el monitor empresarial MERCO, al figurar en el Ranking de Empresas con Mejor Reputación Corporativa 2024, ocupando la posición número 61 a nivel nacional. Esto refleja el compromiso que tiene de generar valor para sus colaboradores, comunidades, aliados estratégicos y el entorno.

“ Queremos invitar a otros actores del sector a sumarse. Mientras más empresas apostemos por el impacto positivo, mayor será la transformación que podemos generar como industria y como país ” Jorge Mario Figueroa , CEO de Íntegro.

A pesar de los avances, Íntegro reconoce que aún existen retos importantes, especialmente en la medición precisa del impacto de sus acciones. Por ello, ha fortalecido sus mecanismos de monitoreo y evaluación, lo que permitirá tomar decisiones más estratégicas en los próximos años.

Entre sus objetivos para 2025, la desarrolladora se ha propuesto continuar generando un impacto positivo en los entornos donde opera, abordando de manera integral los tres ejes de la sostenibilidad: ambiental, social y de gobernanza.

Para más información o poder ver el reporte, puedes ingresar a este link: Sostenibilidad - Desarrollo de Vivienda, Centros Comerciales y Retail - Íntegro.