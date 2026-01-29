Intenso frío marca el último jueves de enero en el país

El viento soplará con fuerza, lo que intensificará la sensación de frío.
El centro de Guatemala amaneció este jueves 29 de enero con un marcado descenso de temperatura, al registrarse 11 grados Celsius y una sensación térmica que alcanzó los 8 grados.
Según explicó Cleofas Culajay, pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el décimo frente frío ya salió del país; sin embargo, persisten los efectos de un sistema de alta presión, lo que mantiene condiciones de nubosidad.
"Continuarán los nublados de totales a parciales, principalmente del norte al centro del país. En la región central podemos esperar temperaturas entre los 8 y 10 grados Celsius", detalló el especialista.
Abrígate bien
En cuanto al viento, el Insivumeh prevé velocidades entre 30 y 35 kilómetros por hora, especialmente en el altiplano central, lo que podría intensificar la sensación de frío durante las primeras horas del día y por la noche.
Autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, poniendo especial atención en niños y adultos mayores, quienes son los más vulnerables y propensos a enfermedades respiratorias.