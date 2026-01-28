Versión Impresa
El viento seguirá soplando con fuerza este jueves 29 de enero

  • Por Jessica González
28 de enero de 2026, 15:44
El día amanecerá frío y con viento. (Foto: archivo/Soy502)

Además, el frío continuará afectando al territorio nacional. 

El viento frío continuará afectando al país durante el resto de la semana, especialmente en el Altiplano Central y Occidental.

Además, el ingreso de un nuevo frente frío y la entrada de humedad del Caribe mantendrán bajas temperaturas, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Durante este jueves, el viento soplará a una velocidad de 34-45 kilómetros por hora en el centro, valles de Oriente y Occidente. 

Durante la tarde persistirán los nublados en el Norte y el Caribe. 

El viento irá disminuyendo gradualmente durante la noche, pero la temperatura descenderá.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), hace un llamado para tomar precauciones debido a los fuertes vientos que pueden causar daños en láminas, árboles, valles publicitarias y tendido eléctrico.

