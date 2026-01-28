El viento seguirá soplando con fuerza este jueves 29 de enero

Además, el frío continuará afectando al territorio nacional.
El viento frío continuará afectando al país durante el resto de la semana, especialmente en el Altiplano Central y Occidental.
Además, el ingreso de un nuevo frente frío y la entrada de humedad del Caribe mantendrán bajas temperaturas, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Durante este jueves, el viento soplará a una velocidad de 34-45 kilómetros por hora en el centro, valles de Oriente y Occidente.
Durante la tarde persistirán los nublados en el Norte y el Caribe.
El viento irá disminuyendo gradualmente durante la noche, pero la temperatura descenderá.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), hace un llamado para tomar precauciones debido a los fuertes vientos que pueden causar daños en láminas, árboles, valles publicitarias y tendido eléctrico.