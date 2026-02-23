Intenta darse a la fuga tras casi atropellar a agentes de la PNC

-

Tras intentar atropellar a agentes de la PNC en su huída, le encuentran droga y un arma de fuego.

Las autoridades policiales reportaron una persecución entre zona 3 y zona 12 que dejó a un hombre capturado que trataba de huir, a quien se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego.

Según la información compartida por la Policía Nacional Civil, agentes de la comisaría 11 se encontraban realizando revisiones y marcaron el alto a un vehículo que transitaba por el área, pero este hizo caso omiso a las indicaciones y a su paso casi atropella a los elementos policiales.

Los agentes incautaron los ilícitos. (Foto: PNC)

Debido a la huída del hombre iniciaron la persecución en el barrio El Gallito, zona 3 y culminó en la 14 calle y 14 avenida, zona 12, donde al aprehenderlo se le incautó marihuana, Tusi (cocaína rosa) y una pistola que portaba ilegalmente.

El hombre fue identificado como Gabriel "N", de 33 años y fue puesto a disposición para que se esclarezca su situación penal.