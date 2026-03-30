Intentan silenciar a guatemalteca que sufrió abusos en Estados Unidos

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El dueño del restaurante es señalado de intentar ofrecer dinero para silenciar a las víctimas.

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Una mujer guatemalteca se encuentra entre las víctimas de un caso que ha generado señalamientos graves en Connecticut, donde un chef es acusado de abusar de varias empleadas y el propietario del restaurante habría intentado encubrir la situación.

Según documentos judiciales, el principal señalado es Walid Gad, jefe de cocina del restaurante ubicado en Woodbury, quien fue detenido por cuatro cargos de agresión sexual en primer grado.

Walid Gad declaró que había tenido una relación "sexual" y "consensuada" con la guatemalteca. (Foto: CT Insider)

Las investigaciones apuntan a que el chef habría incurrido en tocamientos indebidos y agresiones contra al menos seis trabajadoras del restaurante, todas migrantes indocumentadas.

Entre ellas se encuentra una guatemalteca de 48 años, quien denunció varios episodios ocurridos entre noviembre de 2024 y junio de 2025.

Otra empleada, de 36 años, también reportó conductas inapropiadas reiteradas. Ambas dieron a conocer lo ocurrido a un compañero de trabajo, quien trasladó la denuncia al propietario del negocio, Ljatif "Tony" Ramadani.

Ljatif "Tony" Ramadani admitió que había ofrecido dinero a las víctimas, pero aseguró que era para ayudarlas mientras no tenían empleo. (Foto: CT Insider)

De acuerdo con la investigación, el empresario habría restado importancia a los señalamientos e incluso emitido comentarios que desalentaban la denuncia. Posteriormente, las trabajadoras decidieron renunciar al considerar que no habría acciones en contra del chef.

Días después, ambas buscaron asesoría legal. En ese contexto, las autoridades señalan que el propietario se presentó en el lugar donde se encontraban y les habría ofrecido dinero en efectivo para que no continuaran con el proceso.

Según la mujer guatemalteca, su compañero de trabajo abusó de ella en varias ocasiones. (Foto ilustrativa: SkyWeb)

Por este hecho, Ramadani enfrenta dos cargos por soborno de testigos. Aunque negó haber ofrecido 20 mil dólares, reconoció haber mencionado cantidades menores con el argumento de evitar repercusiones públicas.

Hasta el momento el caso continúa en desarrollo.

*Con información de CT Insider