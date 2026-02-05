Intentaron asaltarlo cerca de su casa, se opuso y terminó sin vida

La víctima regresaba de su trabajo cuando fue sorprendida por hombres armados.
La vida de Alberto Aníbal González Justiniano, de 33 años, acabó en segundos y a pocos metros de su vivienda, ubicada en Amatitlán.
Todo ocurrió cuando González retornada a su casa luego de una jornada laboral. Un grupo de hombres armados se le acercó para robarle sus pertenencias pero, al oponerse, fue atacado a balazos.
Aún herido, logró buscar ayuda pero todo fue en vano. Cuando Bomberos Municipales Departamentales llegaron, determinaron que ya había fallecido.
Familiares se acercaron al lugar y reconocieron a la víctima.
El cuerpo fue trasladado a la morgue en la zona 3 capitalina, donde al terminar de realizar la necropsia correspondiente será entregado a los familiares.