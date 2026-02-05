Versión Impresa
Intentaron asaltarlo cerca de su casa, se opuso y terminó sin vida

  • Con información de Jorge Senté/Colaborador
05 de febrero de 2026, 07:59
El hombre regresaba de su trabajo cuando fue atacado. (Foto: Shutterstock)

La víctima regresaba de su trabajo cuando fue sorprendida por hombres armados.

La vida de Alberto Aníbal González Justiniano, de 33 años, acabó en segundos y a pocos metros de su vivienda, ubicada en Amatitlán.

Todo ocurrió cuando González retornada a su casa luego de una jornada laboral. Un grupo de hombres armados se le acercó para robarle sus pertenencias pero, al oponerse, fue atacado a balazos. 

(Foto: Bomberos Municipales)

Aún herido, logró buscar ayuda pero todo fue en vano. Cuando Bomberos Municipales Departamentales llegaron, determinaron que ya había fallecido.

Familiares se acercaron al lugar y reconocieron a la víctima.

El cuerpo fue trasladado a la morgue en la zona 3 capitalina, donde al terminar de realizar la necropsia correspondiente será entregado a los familiares.

