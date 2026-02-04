Surgen detalles sobre la muerte de pastor en un hotel

Según las autoridades, la mujer que lo acompañaba fue quien pidió auxilio.
El pastor evangélico Gonzalo López, de 88 años, fue encontrado sin vida en el interior de un hotel ubicado en la calle Rodolfo Robles, zona 1 de Xela, Quetzaltenango.
Durante la inspección, se determinó que López no presentaba señales visibles de violencia, por lo que fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los análisis correspondientes.
Entre las pertenencias del fallecido se encontró una credencial que indica que se desempeñaba como pastor de una iglesia evangélica, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la investigación, fue la mujer que alquiló el cuarto quien pidió auxilio a los empleados del establecimiento cuando se percató que el pastor había quedado inconsciente, luego los trabajadores llamaron a los bomberos.
Billy Gómez, auxiliar fiscal del Ministerio Público, indicó que se presume que el fallecimiento pudo haber sido consecuencia de un problema cardíaco; sin embargo, las investigaciones están en marcha para esclarecer el hecho.