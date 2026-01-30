El emotivo mensaje para "Seño Ana", víctima de ataque armado en Mixco

-

Ana Cecilia es recordada por su gran labor como maestra de párvulos.

El asesinato de Ana Cecilia Lima ha causado dolor e indignación, sobre todo en la colonia Bethania, donde se ubica la Escuela de Párvulos No. 64, establecimiento donde laboraba como maestra de párvulos.

Muchos de los que lamentan y condenan el crimen, han reaccionado a un emotivo mensaje publicado por vecinos de la colonia, en el cual expresan su dolor y envían sus condolencias.

"Lastimosamente el día de hoy falleció la Seño Ana Cecilia Lima Yupe, maestra de la escuela de párvulos No. 64 que se encuentra dentro del Instituto Miguel Garcia Granados de nuestra Colonia Bethania. A sus compañeros de trabajo, a sus alumnos, padres de familia y especialmente a toda su familia nuestras más sinceras condolencias en este momento tan difícil", dice parte del mensaje.

Los vecinos terminan agradeciendo a la joven por su gran labor con sus alumnos.

"Gracias por esa gran labor con los chicos y nuestras oraciones por el descanso eterno de su alma".

Víctima de un asalto

Ana Cecilia, de 24 años, iba como pasajera de un bus extraurbano con destino a San Juan Sacatepéquez, cuando la unidad fue asaltada por varios sujetos.

Ante los nervios y el susto, la joven intentó descender de la unidad, momento en el que fue alcanzada por un disparo, falleciendo en el lugar.

Lima formaba parte del voluntariado Fábrica de Sonrisas Guatemala.