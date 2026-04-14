Hombre pierde la vida cuando intentaba impedir un asalto

Los asaltantes dispararon contra el hombre y huyeron.
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Un hecho de violencia se registró la noche del lunes 13 de abril en la aldea San Ixtán, municipio de Jalpatagua, Jutiapa, donde un hombre perdió la vida tras resultar herido por proyectil de arma de fuego.
De acuerdo con información preliminar, personal de los Bomberos Municipales Departamentales acudió al lugar tras recibir el reporte de un incidente armado. Al evaluar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Testigos que se acercaron a la escena del crimen e identificaron al fallecido como Ilde Antonio Pineda García, originario de la misma comunidad y también dieron versiones acerca del hecho.
De ese modo, se presume que el hombre habría intentado evitar un asalto dentro de una tienda local; sin embargo, los presuntos asaltantes le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole heridas de gravedad que le causaron la muerte inmediata.
Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil, así como fiscales del Ministerio Público, quienes procedieron a acordonar el área y dar inicio a las diligencias correspondientes.