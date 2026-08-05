¡Locales destruidos! Tráiler se empotra en mercado de Villa Nueva (videos)

Un fuerte accidente de tránsito causó serios daños materiales durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto.
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Un vehículo de transporte de carga, por razones que se desconocen, perdió el control e impactó contra el mercado central de la zona 1 de Villa Nueva, el cual dejó varios locales destruidos.
Al lugar se hicieron presentes elementos de los Bomberos Voluntarios, pero al arribar constataron que no hubo personas lesionadas, solo daños materiales.
La Policía Municipal de Tránsito de la localidad informó en sus redes sociales que en la escena no se encontró al piloto del tráiler, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) inició el proceso correspondiente.
Además, se coordina la llegada de una grúa para retirar el transporte de carga del lugar que afectó a varios comercios de este mercado.