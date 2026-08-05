Doble crimen: hallan sin vida a un abuelo y su nieta con discapacidad

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Un adulto mayor y una menor de edad fueron víctimas de un violento ataque en Huehuetenango.

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Juan Méndez Velásquez, de 75 años, quien se ganaba la vida como agricultor, y su nieta Maricela Velásquez Méndez, de 16, con discapacidad, fueron asesinados con arma blanca en su vivienda, en el cantón Espino Blanco, aldea Acal, en San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango.

El cuerpo del adulto mayor fue localizado bajo unas matas de café, a unos cinco metros de la vivienda, por un agricultor que caminaba por el lugar.

Tras alertar a líderes comunitarios y vecinos, estos ingresaron al inmueble y encontraron sin vida a la adolescente en una de las habitaciones.

El doble crimen ocurrió en la vivienda de las víctimas. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Según la Policía Nacional Civil (PNC), ambas víctimas presentaban múltiples heridas provocadas con arma blanca. Las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con un conflicto por los linderos de un terreno que el agricultor mantenía con un vecino.

Debido a que la comunidad se encuentra a unas tres horas de la subestación policial más cercana, en una zona fronteriza con México donde no hay cobertura telefónica y el acceso es por un camino de terracería en malas condiciones, los líderes comunitarios tuvieron que desplazarse para informar a la PNC y al Ministerio Público (MP) sobre el doble crimen.