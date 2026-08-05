Muere "influencer" mexicano al sufrir ataque mientras transmitía en vivo (video)

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Parte de la transmisión quedó grabada y muestra el momento exacto en el que el creador de contenido es atacado con arma de fuego.

Un "influencer" mexicano fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto mientras transmitía en vivo en sus redes sociales, en el exterior de un restaurante del convulso estado de Sinaloa (noroeste), México.

César Gastelum, con más de 600 mil seguidores en TikTok, hacía un directo junto a dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta con dos individuos se detuvo a su lado y el conductor le disparó en la cabeza.

En ese momento se interrumpió la transmisión, que posteriormente fue retirada por la plataforma, aunque portales de noticias conservaron parte del video y han difundido imágenes del ataque.

Los primeros reportes de la policía local dieron cuenta de la muerte de un repartidor, pero con la grabación y varios testimonios fue identificado posteriormente como Gastelum, que según la prensa tenía aproximadamente 25 años y difundía contenido sobre estilo vida.

El influencer César Gastélum fue asesinado la noche de este martes mientras hacía un live en Sinaloa, México. https://t.co/zJ4sXTOH2O — Real Time (@RealTimeRating) August 5, 2026

Sinaloa, sacudido por cartel

El ataque ocurrió en una concurrida plaza comercial cercana a la sede de la fiscalía de Sinaloa en Culiacán, la capital estatal.

Fueron desplegados militares y policías mientras expertos forenses recabaron evidencia y retiraron el cuerpo, según imágenes de televisoras locales.

Este distrito es sacudido desde hace dos años por las pugnas internas del poderoso cartel local.

La prensa local señala que una decena de "influencers", algunos de ellos presuntamente relacionados con bandas criminales, han sido asesinados en los últimos años en Sinaloa.

*Con información de AFP