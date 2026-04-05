Lautaro Martínez devuelve al Inter al camino del triunfo con una goleada a la Roma

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Inter de Milán infligió un correctivo a la Roma (5-2) por la jornada 31 de la Serie A de Italia, para ampliar su ventaja al frente de la tabla hasta los nueve puntos sobre sus vecinos del AC Milan.

Los nerazzurri, que no ganaban desde hacía más de un mes, pusieron fin de forma brillante a ese bache de resultados (una derrota, dos empates).

Solo necesitaron un minuto, en su primera acción, para adelantarse gracias a su capitán y goleador argentino Lautaro Martínez, que regresaba tras mes y medio de baja por lesión.

⚫️ Inter 3-1 Roma | Serie A



SE REPITE LA COMBINACIÓN ENTRE MARCUS THURAM Y LAUTARO MARTÍNEZ



DOBLETE DEL TORO QUE ENCAMINA LA VICTORIA NERAZZURRA pic.twitter.com/0ZBq6WTxYX — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 5, 2026

La Roma empató en el minuto 40 por medio de Gianluca Mancini, uno de los numerosos internacionales italianos sobre el césped el domingo, cinco días después de un nuevo batacazo de la Nazionale, privada del Mundial 2026 por Bosnia y Herzegovina.

Pero el Inter no tardó en reaccionar y recuperó la ventaja justo antes del descanso gracias a Hakan Çalhanoglu (45+2).

WHATTT A STRIKE FROM Hakan Çalhanoğlu ! Only a few players in the world right now can strike the ball like this!! pic.twitter.com/lVMrfFiju6 — Buchi Laba (@Buchi_Laba) April 5, 2026

A la vuelta de los vestuarios, Lautaro remató definitivamente a la loba con su segundo tanto del duelo, el 16 de la temporada para el delantero de la Albiceleste (52).

Marcus Thuram (55) y Nicolo Barella (63) contribuyeron también a este triunfo para que el Inter se acerque al Scudetto 21 de su historia.

Cuando quedan siete jornadas, es decir, un máximo de 21 puntos por disputar, el Inter aventaja en nueve unidades al AC Milan (63 puntos), que se enfrenta el lunes al vigente campeón Nápoles (62).