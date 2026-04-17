Inter de Miami y Messi con nuevo técnico visitan al Colorado

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¿Escoba nueva barre bien? Esa es la incógnita que rodea a Guillermo Hoyos, flamante técnico del Inter Miami, llamado a reordenar al equipo de Lionel Messi tras la abrupta dimisión de Javier Mascherano.

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Frente a Colorado Rapids, este sábado, a las 2:30 p. m., llegará su primer desafío en la MLS.

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La eliminación en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, principal torneo de clubes de la confederación y en el que el Inter Miami había sido semifinalista en 2025, junto con su rendimiento inconsistente en las siete fechas disputadas este año de la MLS, han marcado el presente del equipo.

La irregularidad también se instaló en el Nu Stadium, su nuevo escenario en Miami, donde el impulso esperado no apareció: el equipo no logró sumar victorias, con dos empates 2-2, en sus dos primeras presentaciones en casa ante Austin FC y New York Red Bulls.

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En ese contexto se produjo la renuncia el martes de Mascherano, quien ocupaba el banquillo miamense desde noviembre de 2024.

En ese escenario de resultados lejos de lo esperado, la dirigencia del Inter Miami decidió mover piezas y apostar por un viejo conocido del entorno de Messi: el argentino Guillermo Hoyos, considerado uno de los técnicos que marcó la etapa formativa del capitán en las divisiones menores del Barsa.

Las Garzas son terceras de la Conferencia Este con 12 puntos en siete juegos, a cuatro unidades del líder Nashville SC, que acudirá el sábado a la casa del Atlanta United.