Impresionantes imágenes del atardecer en el Lago de Atitlán

Las imágenes evidenciaron la belleza del paisaje en el Lago de Atitlán.
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Por medio de redes sociales se pudo observar cómo fue el atardecer de este miércoles 5 de agosto en el Lago de Atitlán.
En las imágenes se puede apreciar que una paleta de anaranjados pintó el cielo y las nubes decoraron el paisaje.
Además, los volcanes que rodean el lago se volvieron protagonistas de las fotografías, volviéndolas dignas de una postal.
En la última foto se aprecia que en la parte baja, a la orilla del lago, las lanchas ya están en el lugar que día a día sirven como transporte a guatemaltecos y extranjeros.