Inter Miami de Messi quiere fichar a una leyenda del Real Madrid

El Inter Miami, de la MLS, ha comenzado a moverse en el mercado y ya arrancó las negociaciones con Carlos Henrique Casemiro de cara a un posible fichaje en julio, incluso presentando una primera propuesta formal.
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El mediocampista brasileño, actualmente en Manchester United, tiene contrato hasta junio de 2026, pero su salida al finalizar ese vínculo parece probable. Según confirmó Fabrizio Romano, el jugador vería con buenos ojos dar el salto a la liga estadounidense, motivado tanto por el desafío deportivo como por el atractivo estilo de vida que ofrece el país.
Dentro de la planificación del equipo de Florida, Casemiro encaja como una pieza clave para cubrir la baja que dejó Sergio Busquets tras su retiro. Su solidez defensiva y amplia experiencia serían fundamentales para equilibrar un equipo con gran poder ofensivo encabezado por Lionel Messi. La institución, en la que también participa David Beckham como copropietario, busca fortalecer su mediocampo tras ciertos altibajos recientes.
Aun así, la operación no está asegurada. Las condiciones económicas serán determinantes, especialmente porque el brasileño también cuenta con propuestas provenientes de clubes europeos y del futbol de Arabia Saudita.