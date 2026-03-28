¿Lesionado? Vinicius no entrena con Brasil y sería baja ante Croacia

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El delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, no participó en la sesión de entrenamiento de la selección brasileña este sábado en Estados Unidos. La decisión se tomó como medida preventiva después de que el jugador presentara algunas molestias musculares. Sin embargo, las pruebas médicas realizadas hasta el momento han descartado cualquier tipo de lesión.

Fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmaron que el atacante fue sometido a distintos chequeos y que los resultados fueron tranquilizadores. Aun así, el cuerpo técnico optó por no arriesgar y mantenerlo al margen del trabajo grupal.

Con la mirada puesta en el amistoso del próximo martes frente a Croacia en Orlando, Vinicius fue la baja más relevante del entrenamiento. El exfutbolista del Flamengo no se ejercitó en el campo junto a sus compañeros; en su lugar, realizó trabajo en el gimnasio y posteriormente recibió tratamiento específico.

ALARMA VINICIUS



❌ El brasileño no ha entrenado con la Canarinha.



Ha sido tratado de unas molestias en el gimnasio, según indican los medios brasileños. pic.twitter.com/Fh7vOtG50K — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 28, 2026

De acuerdo con el portal Ge, el brasileño comenzó a sentir molestias en el muslo tras el encuentro disputado el jueves ante Francia, en el que los europeos se impusieron por 2-1 con anotaciones de Kylian Mbappé y Hugo Ekitiké.

Por otro lado, el seleccionador Carlo Ancelotti tampoco podrá contar para el duelo ante Croacia con Wesley ni con Raphinha. Ambos futbolistas fueron desafectados de la convocatoria el viernes debido a lesiones en la parte posterior del muslo derecho y regresaron a sus respectivos clubes para continuar con su recuperación.