Lo interceptan con un fusil cuando se dirigía a un centro carcelario en Escuintla

Alias el Sharky fue capturado durante un operativo de DIPANDA
A altas horas de la noche del domingo 04 de enero se coordinó un operativo por parte de División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (DIPANDA) para lograr la captura de un hombre que portaba un fusil de asalto en Villa Canales.
El supuesto pandillero fue identificado como David Huitz, de 19 años y según información compartida por la PNC, el sujeto planeaba dirigirse a cercanías del centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, bajo instrucciones de Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo", quien se encuentra preso en dicho centro carcelario.
Tras la captura, Huitz fue trasladado a torre de tribunales donde se dejó bajo arresto mientras se define su situación penal y se incautó el arma de fuego para fortalecer la investigación.