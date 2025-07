Interés por adopción de perros aumenta gracias a Krypto

-

¡Gracias Krypto! El interés por adoptar un perro en EE. UU. ha aumentado desde el estreno de la nueva cinta de Superman.

El perro ha acompañado a Superman en sus diversas aventuras. (Foto: Warner Bros.)

De acuerdo con los responsables de la aplicación Woofz, las búsquedas en Google desde el estreno de la cinta han aumentado de esta forma:

- Adoptar a un perro cerca de mí 513 %

- Perro rescatado en adopción cerca de mí 163 %

En el filme, Krypto es una mezcla de terrier y schnauzer, algo que también ha subido el interés por adoptar esta última raza a un 299 %.

Tan importante es en la trama, que Krypto tuvo su propio póster. (Foto: Warner Bros)

Según ha expresado el director James Gunn en diversas entrevistas, Krypto está inspirado en Ozu, el perro que adoptó durante la filmación de la cinta.

Al parecer, el cineasta habría pasado trabajo educando a Ozu, algo que también se ve reflejado en la trama.

Pero el trabajo de Krypto no acaba. En ocasión del estreno, Warner Bros. Discovery se alió con la organización Best Friends para cubrir la tarifa de adopción de perros, que en EE. UU. puede ir de los US $50 a los $800 (Q383 a Q6140).