DGAC: empresa que administra parqueos en AILA no tiene contrato vigente

Autoridades señalan que iniciaron el proceso para desalojar a la empresa.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que la empresa que administra los parqueos ubicados frente al Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), no notificó sobre un aumento a las tarifas de parqueo y que además opera sin contrato vigente.

La mañana de este jueves la DGAC informó que la empresa encargada de administrar los parqueos en el aeropuerto había aumentado la tarifa "sin previo aviso a la administración aeroportuaria" y compartió fotografías en las cuales se precisaba las tarifas anteriores y las actuales.

Según la información compartida por la DGAC, desde junio de 2024 hasta el 7 de octubre de 2025 se cobraban Q 20 por 10 horas de parqueo y Q 20 por hora extra. La tarifa que comenzó a aplicarse desde ayer será de Q 20 por cuatro horas y Q 10 por cada hora adicional.

Las tarifas del parque cambiaron a partir del pasado miércoles. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Soy502 consultó con la DGAC sobre cuál había sido la razón por la cual la empresa no consultó con la administración el cambio de las tarifas de parqueo y respondió que desde 2015 el contrato les fue revocado.

La DGAC informó que la empresa Constructores y Consultores Viales, Sociedad Anónima, es la que administra los parqueos y obtuvo un contrato de arrendamiento en 2014, pero que un año después se rescindió por considerarse lesivo.

Explicó que en 2015 la Auditoría Interna de la DGAC realizó un estudio económico y aconsejó la terminación anticipada del contrato por ser lesivo a los intereses institucionales.

El estudio estuvo enfocado en los montos que la Dirección iba a percibir versus los montos que por arrendamiento o lucro la administración del parqueo percibiría.

Indicó que la empresa planteó una serie de recursos administrativos que fueron declarados sin lugar y que el proceso de judicializó en 2016 en una Sala de lo Contencioso Administrativo, la cual declaró sin lugar su demanda.

Según la DGAC esto "quiere decir que queda firme la terminación anticipada del contrato", pero no conformes con los resultados, la empresa promovió un recurso de casación y volvió a perder en 2017, también presentaron un amparo y tampoco les fue otorgado.

Según la DGAC la empresa que administra los parqueos del aeropuerto no tiene contrato vigente. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

La Dirección aseguró que luego de todo este proceso, la empresa "ya no tienen ninguna discusión que presentar porque la terminación anticipada del contrato se respaldó a través de la revisión judicial, por lo que su derecho de defensa fue agotado".

Buscan que se retiren

La DGAC informó que debido a esta situación, la empresa no paga a Dirección desde el 2014 y las administraciones pasadas no tomaron acciones para desalojarlos.

Otras de las cuestiones que señalaron es que la empresa habría autorizado pequeños comercios dentro del parqueo sin tener ningún permiso de las autoridades y que incluso no pagan el servicio de energía eléctrica.

La dirección aseveró que por todo lo anterior comenzaron con un proceso en la Procuraduría General de la Nación (PGN) para el cobro de las rentas atrasadas y la desocupación, asimismo, presentaron una denuncia en el Ministerio Público "porque hay una ocupación ilegal".

Soy 502 se comunicó con la empresa Constructores y Consultores Viales, Sociedad Anónima, la persona que tomó la llamada telefónica indicó que solamente se podía dar información si se llegaba al parqueo del aeropuerto para hablar con los encargados.

Al llegar al parqueo del aeropuerto, la persona encargada del mismo señaló que no podía dar declaraciones y pidió que se enviaran las preguntas por escrito para que se pudieran contestar.

Las preguntas ya fueron enviadas, pero no se ha tenido respuesta, al momento de tenerlas se consignarán.