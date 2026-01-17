Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Esto se sabe sobre incendio que consumió varios vehículos en Antigua

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de enero de 2026, 13:54
Este incendio de gran magnitud está bajo investigación por las autoridades. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)&nbsp;

Este incendio de gran magnitud está bajo investigación por las autoridades. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales) 

Este hecho se originó en el predio municipal de Antigua Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Motín en cárceles del país: reos toman torres de vigilancia

Durante horas de la noche del viernes 16 de enero se inició un incendio en el predio municipal ubicado en Antigua Guatemala, en cercanías del Estadio Pensativo.

El fuego se prolongó y fueron los Bomberos Municipales Departamentales que acudieron a mitigar las llamas. 

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

La Municipalidad de Antigua Guatemala, a través de un comunicado anunció que las investigaciones comenzaron para hallar a los responsables de este hecho.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

“Desde el primer momento, personal municipal y los cuerpos de socorro activaron los protocolos de respuesta para el control del siniestro; priorizando la seguridad de las personas y la protección del entorno” afirmaron a través de un comunicado oficial.

También anunció que el área se encuentra resguardara y comenzaron con los procedimientos internos para identificar y cuantificar de manera oficial los vehículos afectados.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar