Esto se sabe sobre incendio que consumió varios vehículos en Antigua

Este hecho se originó en el predio municipal de Antigua Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: Motín en cárceles del país: reos toman torres de vigilancia
Durante horas de la noche del viernes 16 de enero se inició un incendio en el predio municipal ubicado en Antigua Guatemala, en cercanías del Estadio Pensativo.
El fuego se prolongó y fueron los Bomberos Municipales Departamentales que acudieron a mitigar las llamas.
La Municipalidad de Antigua Guatemala, a través de un comunicado anunció que las investigaciones comenzaron para hallar a los responsables de este hecho.
“Desde el primer momento, personal municipal y los cuerpos de socorro activaron los protocolos de respuesta para el control del siniestro; priorizando la seguridad de las personas y la protección del entorno” afirmaron a través de un comunicado oficial.
También anunció que el área se encuentra resguardara y comenzaron con los procedimientos internos para identificar y cuantificar de manera oficial los vehículos afectados.