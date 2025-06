Los invitados de lujo a la opulenta boda de Jeff Bezos en Venecia

-

El magnate tecnológico Jeff bezos y la presentadora de noticias Lauren Sánchez celebraron sus nupcias en Venecia, Italia y el arribo de los invitados de lujo no pasó desapercibido.

Jeff contrató 30 taxis para trasladar a sus huéspedes a hoteles 5 estrella y al Arsenale, además de alquilar cuatro yates, además de los 90 aviones privados donde viajan.

Vogue.

La revista Vogue publicó las fotografías del esperado enlace, donde Lauren luce impactante con su elegante vestido de novia.

Aunque la boda sería en el centro de Venecia, tras las protestas por su llegada, se trasladó al Arsenale una fortificación del siglo XIV, que funcionó como un astillero de la República de Venecia, el lugar tiene mayor seguridad y privacidad para los novios y sus 250 invitados VIP.

Entre los multimillonarias asistentes están Bill Gates, la estrella del NFL Tom Brady, el ex CEO de Google Eric Schmidt, James Murdoch y la reina de Jordania, Al-Yassin, además de las Kardashian, Orglando Bloom y otros actores como George Clooney.

Los novios llegaron el jueves en el Hotel Aman Venice donde contrajo nupcias George Clooney y Amal Alam Uddin, el 27 de septiembre del 2014.

Se dice que los tres días de la boda, tienen un costo entre los 48 y 50 millones de euros (Q500 millones), aunque no hay cifras oficiales.Oprah Winfrey y Leonardo DiCaprio Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner también están en el lugar.

Acerca de Lauren Sanchez, esposa de Bezos

La estadounidense de raíces mexicanas tiene 55 años, trabajó como presentadora de televisión, piloto y empresaria. Tiene tres hijos: el mayor es el modelo Nikko González, a quien tuvo con el jugador de fútbol americano Tony González. Los otros dos son fruto de su relación con el agente de talentos y empresario Patrick Whitesell, de quien se divorció en abril de 2019.

