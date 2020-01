Irán amenaza con "ataques devastadores" a Estados Unidos

Los Guardianes de la Revolución de Irán respondieron en la noche del martes al asesinato del general Qasem Soleimani con un ataque con "decenas de misiles" contra una base aérea en Irak utilizada por tropas estadounidenses, anunció la TV estatal iraní.

Video shows dozens of ballistic missiles heading for US base in Iraq. #IranAttacks pic.twitter.com/LOWXpOV0Bo — Tiffany Salameh TV (@tiffanysalameh) January 8, 2020

De acuerdo con PressTV -cadena iraní de información en inglés-, Irán "confirma haber atacado la base en Irak con decenas de misiles" y amenazó con "más respuestas devastadoras" en caso de cualquier reacción estadounidense.

#Iran start attacks against #US firing dozens of missiles at Ain al-Asad airbase in #Iraq.

According to Iranian TV, video shows the rocket fire. #ww3 is here? pic.twitter.com/kjJtqF39dQ — trey 〽️ (@trey_forde) January 8, 2020

La Casa Blanca señaló poco después que el presidente Donald Trump estaba "monitoreando" los reportes de un ataque a una base aérea en el oeste de Irak donde están alojadas fuerzas de la coalición y de Estados Unidos.

Attacks appear to be at the same time the US assassinated Iran launches missile attack on Al Asad airbase that US troops use.#AlAsad pic.twitter.com/ch9whgzPHC — D (@vocnorth) January 8, 2020

"Estamos al tanto de los reportes de los ataques a las instalaciones de Estados Unidos en Irak. El presidente ha sido informado y está monitoreando de cerca la situación y consultando con su equipo de seguridad nacional", dijo en un comunicado la vocera de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

Este ataque ocurre después que grupos armados proiraníes en Irak prometieron unir fuerzas para responder al ataque realizado por un dron estadounidense el viernes en Bagdad, que mató al influyente general iraní Qasem Soleimani y el jefe militar iraquí Abú Mahdi al Muhandis.